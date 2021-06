Economia Laboratório em Anápolis oferece 150 vagas de emprego para início imediato Existem possibilidades para diferentes níveis de escolaridade

O Laboratório Teuto, instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), abriu processo seletivo para preencher 150 vagas de emprego de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades são para áreas de produção, nível médio, qualidade e desenvolvimento, nível técnico e superior, com a contratação imediata. A empresa afirma que os salários são compatíveis com o ...