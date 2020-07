O Laboratório Teuto está com mais de 90 vagas de emprego abertas nas áreas Produção, Engenharia e Qualidade. Parte das vagas será disponibilizada para Pessoas Com Deficiência (PCDs), de acordo com a disponibilidade das áreas.

Os interessados podem cadastrar os currículos no site do laboratório (www.teuto.com.br/trabalhe-conosco). As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia (Instagram e LinkedIn).

Aos contratados, a empresa oferece benefícios como refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, dentre outros.