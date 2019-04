Economia Laboratório conta com 50 vagas de trabalho disponíveis em Anápolis Teuto realiza processos seletivos mensais e oferece oportunidade de trabalho em áreas diversificadas

O Laboratório Teuto, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com 50 vagas de emprego abertas para as áreas de produção e controle de qualidade. A empresa realiza processos seletivos mensalmente. Também há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). Além do salário, o funcionário terá vale transporte, vale refeição, transporte corporativo e treinamentos contín...