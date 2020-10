Economia Laboratório abre mais 90 vagas de emprego em Anápolis Oportunidades são para as áreas de produção e qualidade

O Laboratório Teuto, em Anápolis, abriu mais 90 vagas de emprego para os setores de produção e qualidade da empresa. Vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s) também estão abertas, de acordo com a disponibilidade das áreas. A farmacêutica oferece como benefícios vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, refeição no local e salários compat...