Economia Líder em 2020, GM retoma plano para investir R$ 10 bi no Brasil até 2024 A retomada se concentra nas fábricas instaladas no estado de São Paulo e deve dar origem às novas gerações da picape Montana e da minivan Spin, entre outros modelos

Após ser confirmada como líder do setor automotivo em 2020, a General Motors anunciou a retomada de seus investimentos no Brasil, com lançamento de novos modelos da marca Chevrolet. O ciclo que previa o aporte de R$ 10 bilhões entre 2019 e 2024 estava suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19. A retomada se concentra nas fábricas instaladas no estado d...