Economia Kajuru diz que Guedes se arrependeu de responder a parlamentares na CCJ Ministro disse que foi para o encontro sabendo que seria ofendido e que mudará a postura nas próximas audiências

Após se reunir na manhã desta quinta-feira (4), com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que o ministro está arrependido por ter respondido a parlamentares da oposição na tumultuada audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) de quarta-feira, que terminou com trocas de ofensas e empurra-empurra. A reunião com o senad...