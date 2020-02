Economia Justiça veta trabalho em dois shoppings de Goiânia no carnaval e libera outro Caem liminares que permitiam a lojistas do Flamboyant e do Passeio das Águas funcionar nesta segunda e terça sem arcar com multa; Cerrado tem autorização

As lojas dos Shoppings Flamboyant e Passeio das Águas não poderão mais abrir as portas e convocar seus funcionários normalmente nesta segunda e terça-feira de carnaval, sem arcar com a multa estipulada na convenção coletiva de trabalho. Já o Shopping Cerrado informou que obteve ontem liminar na Justiça do Trabalho autorizando a abertura facultativa das suas lo...