Economia Justiça veta convocação para trabalho em dois shoppings de Goiânia durante o carnaval Caem liminares que permitiam a lojistas do Flamboyant e do Passeio das Águas funcionar nesta segunda (24) e terça (25) sem arcar com multa prevista em convenção

As lojas dos Shoppings Flamboyant e Passeio das Águas não poderão mais abrir as portas e convocar seus funcionários normalmente nesta segunda e terça-feira de carnaval, sem terem que arcar com a multa estipulada na convenção coletiva de trabalho dos empregados. Na tarde de sábado, 21, a desembargadora plantonista do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, Iar...