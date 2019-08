Economia Justiça suspende efeitos do decreto de Caiado que permite troca de dados com a PGE Assunto virou polêmica envolvendo o Sindifsco-GO, que ingressou com um mandado de segurança, e os procuradores do Estado

O desembargador Guilherme Gutemberg Isac Pinto deferiu liminar, nesta sexta-feira (16), que determinou a suspensão do 2º artigo do decreto nº 9.488/2019, que previa o intercâmbio de informação sigilosa na administração pública. O decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), publicado no último dia 6, permitia o compartilhamento de dados entre a Secretaria Estadual de E...