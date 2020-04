A Justiça de Goiás negou pedido de liminar em mandado de segurança, da empresa Via Varejo, responsável por marcas como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, que pedia a suspensão da cobrança de ICMS no Estado. A decisão foi da juíza Zilmene Gomide da Silva Manzoli, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia.

O argumento da empresa era de que estaria perdendo receita em meio à pandemia do coronavírus. Entretanto, a juíza acolheu as alegações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que apresentou o fato de que Goiás encontra-se em calamidade pública e, por isso, a arrecadação de ICMS torna-se imprescindível.

Em entrevista ao POPULAR, o procurador do Estado, chefe da Procuradoria Setorial na Secretaria de Economia, Eduardo Miranda, disse que o imposto é responsável por quase 90% da arrecadação em Goiás e torna-se ainda mais importante durante a pandemia. “O pedido de postergar os pagamentos acabaria impactando muito, ainda mais que agora o Estado está investindo mais na Saúde para cuidar da população”, explicou.

Eduardo ainda disse que, constitucionalmente, para haver a postergação seria necessário que uma Lei específica fosse aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). “O Judiciário não poderia tomar essa decisão de forma isolada ou passar por cima de uma atribuição do Legislativo”, detalhou.

Na decisão, a juíza apresentou esses fatos, baseados no artigo 152 do Código Tributário Nacional. Ela também destacou que o risco alegado pela empresa, na verdade, é justamente o inverso. Isso, porque o Estado corre risco de ter sua situação financeira e orçamentária agravada sem o devido recebimento de impostos “em um momento tão delicado”.

A magistrada também reconheceu que a liminar pedida pela empresa poderia colocar em risco as medidas de enfrentamento da pandemia justamente por quem tem competência para conduzi-las, o Poder Executivo.

Ainda sobre os argumentos da Via Varejo de que o pagamento de ICMS impacta na receita, que se encontra abalada durante a pandemia, o procurador-Geral do Estado frisou que o imposto só é cobrado sobre as vendas e prestações de serviço. “Então se ela está vendendo menos, ela também está pagando menos”, sublinhou.

A Via Varejo foi procurada pela reportagem no contato disponibilizado no site oficial da empresa, mas não enviou a resposta até esta publicação.

Outros casos

O procurador disse, ainda, que essa é apenas a primeira de muitas ações no mesmo sentido que teve decisão expedida. Segundo ele, a procuradoria já recebeu entre dez e 20 processos pedindo a suspensão do pagamento. “E pode haver mais, porque o caminho até chegar à PGE é longo”, contou.

O que Goiás enfrenta hoje, o Estado de São Paulo enfrentou há pouco com inúmeras ações pedindo a interrupção da cobrança do imposto. Além disso, o jornal Valor Econômico mostrou, no início de abril, que, em duas semanas, foram quase 500 pedidos de liminar ajuizados em todo o País.