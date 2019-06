Economia Justiça determina regularização do serviço de atendimento da Enel em Goiás Decisão provocada por Ação Civil Pública considerou crescente reclamação de clientes e descumprimento de Decreto Lei que regulamenta o SAC

Decisão liminar da 19ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia determinou alterações imediatas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Enel Distribuição Goiás, após série de reclamações de usuários. O juiz Antônio Cézar P. Meneses determinou que a empresa passe a oferecer, de imediato, no início da ligação, o número de protocolo do atendimento, nos te...