Economia Justiça derruba liminar e decreta falência da MMX, de Eike Batista A decisão foi confirmada pela MMX, nesta quarta-feira (19), por meio de comunicado ao mercado

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu decretar a falência da MMX Mineração e Metálicos e da MMX Corumbá Mineração, sua controlada. As mineradoras, que entraram em recuperação judicial, fazem parte dos negócios do empresário Eike Batista. A decisão foi confirmada pela MMX, nesta quarta-feira (19), por meio de comunicado ao mercado. Na prá...