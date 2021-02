Economia Justiça de SP proíbe que Sony bloqueie de vez PlayStation 5 de jogador que violou regras De acordo com a decisão, a Sony "não cuidou de informar adequadamente à parte autora [usuário bloqueado] acerca da punição ao descumprimento das normas contratuais"

A Justiça de São Paulo decidiu que a Sony não pode bloquear permanentemente o console PlayStation 5 de um usuário que infringiu regras de conduta do videogame. Na prática, o chamado bloqueio siginifica inutilizar o hardware. Um jogador que tinha acesso individual à PS Plus Collection, serviço que permite baixar alguns jogos do PS4 no novo console da Sony, o PS5 ...