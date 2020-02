Economia Justiça autoriza lojas do Flamboyant a abrirem na segunda e terça de Carnaval Decisão contraria recomendação do Sindicato para não utilização de mão de obras nesses dias

Decisão da juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, Eunice Fernandes de Castro, desta quinta-feira (20), autoriza os funcionários do shopping Flamboyant a trabalharem na segunda (24) e terça-feira (25) de carnaval sem a obrigação do pagamento de multa. “Um país que vem sofrendo com a estagnação da economia, com dificuldade no comércio, queda nas vendas, demand...