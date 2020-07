Economia Justiça atende pedido do MP e suspende liminares que permitiam a reabertura do comércio em Goiânia Decisão é do presidente do Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes

Na madrugada desta sexta-feira (3), a Justiça suspendeu as liminares concedidas pela juíza Jussara Louza, que permitiam a reabertura do comércio em Goiânia. Com isso, as atividades comerciais na capital devem ficar fechadas, seguindo assim o que está previsto no decreto da prefeitura. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes, que acatou p...