Economia Juros do cheque especial terão limite de 8% Medida entra em vigor em 6 de janeiro de 2020; bancos poderão cobrar taxa de serviço

O governo Jair Bolsonaro limitou a 8% ao mês os juros do cheque especial cobrados pelos bancos, mas permitiu que as instituições cobrem uma taxa mensal para oferecer o produto aos clientes. A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) foi divulgada na noite de ontem. A limitação dos juros entra em vigor em 6 de janeiro de 2020.Segundo o Banco Central (BC), a medida é p...