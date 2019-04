Economia Jurados avaliam campanhas inscritas no Prêmio Jaime Câmara Quatro profissionais do mercado de Brasília estão em Goiânia para decidir os vencedores da edição deste ano

As campanhas inscritas na edição deste ano do Prêmio Jaime Câmara – GO e TO foram julgadas, nesta quarta-feira (3), por um grupo de quatro jurados de Brasília, que vieram à Goiânia para fazer as avaliações. Com o tema “A ideia no volume máximo”, a edição deste ano teve 244 peças inscritas em Goiás (34ª edição) e 138 em Tocantins (13ª edição). Gerente de Inteligência de Mer...