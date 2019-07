Economia Juiz manda penhorar hospital Lúcio Rebelo Imóvel avaliado em R$ 27 milhões deve ser destinado ao pagamento de 529 processos trabalhistas; defesa pede embargo

Um mandado de penhora, avaliação e averbação de bem imóvel foi emitido contra o Hospital Lúcio Rebelo Ltda. pelo Juízo Auxiliar de Execução (JAE) do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no dia 7 de junho. Conforme o TRT Goiás, o imóvel foi ofertado como garantia prévia à elaboração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista, que sequer chegou a ser apresentado...