Economia Jovem Aprendiz dos Correios oferece 126 vagas em 24 municípios de Goiás Selecionados receberão o salário mínimo-hora no valor de R$ 490,83, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme

O programa 'Jovem Aprendiz' dos Correios está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (31). Ao todo são 4.462 vagas, mas para Goiás são oferecidas 126 oportunidades em 24 cidades, sendo que 21 são para pessoas com deficiência e 22 para pessoas negras ou pardas Para participar, é preciso ter entre 14 e 22 anos de idade completos; cursar, no mínimo, o 6º (...