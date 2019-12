Economia Jornalistas do POPULAR conquistam Prêmio Fieg

Três jornalistas do POPULAR conquistaram as primeiras colocações no 14º Prêmio Sistema Fieg de Comunicação. Na categoria jornalismo impresso, o primeiro lugar foi para Katherine Alexandria, que concorreu com a reportagem Indústria ensaia retomada por conta própria, mostrando que mesmo em cenário desfavorável, o setor encontra na modernização e profissionalização caminho p...