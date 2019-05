Economia Joice Hasselmann diz que reforma será aprovada na Câmara até fim do 1.º semestre Porém, outro ponto que a deputada ressalvou foi sobre o tamanho da proposta, se será desidratada ou mais robusta

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse durante abertura da 35.ª Apas Show, em São Paulo, que a reforma da Previdência será aprovada até o fim do primeiro semestre na Câmara. "Pela nossa força aqui, a gente aprova certamente na Câmara até o final do primeiro semestre. A questão é o tamanho que se aprova. A gente não pode fazer uma lipoaspiração n...