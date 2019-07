Economia Jogos lotéricos podem ficar mais caros este ano Ministério da Economia confirmou que estuda o reajuste dos preços das apostas nas loterias da Caixa Econômica Federal

Com peso relevante no índice oficial de inflação, os jogos lotéricos podem ficar mais caros esse ainda esse ano. O Ministério da Economia confirmou que estuda o reajuste dos preços das apostas nas loterias da Caixa Econômica Federal. A Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) da pasta está realizando o estudo de viabilidade econômico-financeira do rea...