Economia Jeff Bezos vende US$ 1,8 bilhão em ações da Amazon CEO vendeu 900 mil papéis da empresa

Jeff Bezos, fundador da Amazon, vendeu US$ 1,8 bilhão (equivalente a R$ 6,9 bilhões) em ações da empresa nos últimos três dias de julho. O magnata vendeu 900 mil papéis, o que representa 1,6% de sua participação total na companhia. A empresa não quis comentar sobre o objetivo de Bezos com a venda das ações. De acordo com a revista Forbes, ele também transferiu ...