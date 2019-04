Economia Jair Bolsonaro irá ao Nordeste anunciar 13º salário O 13º do Bolsa Família foi promessa de campanha e deve constar no balanço dos primeiros 100 dias de governo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) está programando uma viagem à Região Nordeste e deve aproveitar a ocasião para anunciar o pagamento do 13º salário do Bolsa Família. O dinheiro para bancar a iniciativa já está reservado no Orçamento. São R$ 2,6 bilhões destinados à medida, elevando os recursos do programa social para R$ 32,1 bilhões neste ano.A incursão de Bolsonaro à única regi...