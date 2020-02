Economia 'Já há estrangeiros querendo investir no Brasil', diz consultor Menor chance de imprevistos políticos deve favorecer investimentos; no País, renda fixa perde força

A Selic, taxa básica de juros da economia, está no seu menor patamar histórico, 4,5%, porcentual que, segundo o diretor da IBBRA, Leonardo Ces, torna menos atrativos investimentos em renda fixa para os brasileiros, porém, não afugenta estrangeiros. Ele aponta que as projeções, com base em Relatório Focus, são de que em 2021 a taxa chegue a 6,5%. Mesmo que isso se co...