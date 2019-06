Economia Itego abre 270 vagas para cursos gratuitos em Goiânia As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (14)

Estão abertos processos seletivos para os cursos Técnicos em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho, no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Sebastião de Siqueira, localizado no Parque Amazônia, em Goiânia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (14). O candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente e ter id...