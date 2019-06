Economia Itego abre 180 vagas para cursos gratuitos em Campos Belos Matrículas podem ser feitas até o dia 21 de junho

Nesta segunda-feira (17), foram abertas as matrículas para cursos de capacitação profissional e qualificação profissional no Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) de Campos Belos, região Nordeste do Estado. Os interessados podem se matricular até o dia 21 de junho. Ao todo, são 180 vagas disponíveis para estudar nos turnos matutino e vespertino. A previsão é de a...