Economia Itaú revisa expectativa para PIB de 2021 e espera alta de 5% Segundo o banco, a mobilidade e o consumo de serviços estão se recuperando rapidamente

O Itaú revisou a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2021 de 4,0% para 5,0%, nesta quinta-feira (27). Segundo o banco, a atividade econômica continuou se expandindo no primeiro trimestre de 2021. "A normalização na taxa de poupança das famílias, o crescimento expressivo da economia global com alta de preços de commodities, e o ciclo de estoqu...