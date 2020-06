Economia “Isolamento intermitente deu sinais positivos”, diz prefeito de Rio Verde

Segunda cidade de Goiás com maior número de casos do novo coronavírus, Rio Verde implantou o isolamento intermitente de 14 em 14 dias em 8 de junho e, segundo o prefeito Paulo do Vale (DEM), deu resultados positivos. “Fechamos o comércio de 8 a 21 de junho, conseguindo um isolamento em torno de 50% e aproveitamos para fazer a testagem em massa, identificando o vírus ...