Economia Isolamento faz inflação recuar em Goiânia Comportamento dos preços reflete a redução na demanda, principalmente por transportes.

Tudo indica que Goiânia terá uma inflação negativa neste mês de maio. O Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15), divulgado pelo IBGE, que faz uma prévia do comportamento do custo de vida mensal nas capitais, teve queda de 0,81% entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. A redução de gastos mais significativa ocorreu no grupo d...