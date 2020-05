Economia Isolamento facilitará recuperação

Apesar de medir a capacidade de recuperação econômica dos municípios brasileiros, o estudo Potencial de Retomada Econômica alerta para os benefícios do isolamento social para o combate à proliferação do coronavírus e a proteção da economia. O estudo mostra que, quanto mais fechado for o período de pandemia, mais forte será a recuperação após a quarentena, pois o vírus é ...