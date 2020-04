Goiânia terá ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal na segunda-feira (20), véspera do feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes. O decreto assinado pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, foi publicado na quinta-feira (16), e a medida não se aplica aos serviços essenciais, que devem funcionar normalmente em regime de plantão.

Segundo o documento, são considerados tanto o calendário de feriados nacionais, como as medidas preventivas adotadas pelo município desde o dia 13 de março, que reforça a orientação do isolamento social como a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus.

Os atendimentos presenciais da Prefeitura de Goiânia continuam levando em consideração o enfrentamento da Covid-19, com expediente dos servidores das 7h às 13h, e serão retomados na próxima quarta-feira (22). Para isso, a administração reforça importância de continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesse período de pandemia, entre elas a de ficar em casa, higienizar as mãos e evitar aglomerações.