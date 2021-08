Economia IR 2021: Receita paga restituições do 4° lote nesta terça-feira (31) Nessa etapa, serão pagos R$ 136.702.652,00 a 97.981 contribuintes do Estado de Goiás

A Receita Federal paga, nesta terça-feira (31), as restituições do quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021 para mais de 3,8 milhões de contribuintes. Pagamento também inclui restituições de exercícios anteriores. Conforme informou a Receita Federal, neste lote, o valor das restituições chega a R$ 5,1 bilhões. Desse total, R$ 273,2 milhões serão ...