Economia IR 2021: 4° lote da restituição paga mais de R$ 136 milhões a 97.981 contribuintes em Goiás O pagamento deverá ocorrer no dia 31 de agosto; lote contempla contribuintes prioritários e não prioritários, além de restituições de exercícios anteriores

A Receita Federal abriu nesta terça-feira (24) a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, relativo ao ano de 2020. Nessa etapa, serão pagos R$ 136.702.652,00 a 97.981 contribuintes do Estado de Goiás. Segundo o calendário da Receita, o pagamento deverá ocorrer no dia 31 de agosto. O pagamento da restituição do Imposto sobre ...