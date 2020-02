Economia IPTU de Trindade pode ser pago à vista com desconto de 15% até 31 de março Em caso de pagamento fora do prazo, é recomendado que o cidadão procure o Vapt Vupt do município para emissão de uma nova guia

Os moradores de Trindade podem pagar à vista o IPTU 2020 com desconto de 15% até o dia 31 de março. O contribuinte também pode parcelar o tributo em até 10 vezes. Segundo a Prefeitura, os carnês estão sendo entregues diretamente nas residências. Em caso de pagamento fora do prazo, é recomendado que o cidadão procure o Vapt Vupt do município para emissão de uma no...