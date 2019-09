Economia iPhone 11 já tem data para chegar ao Brasil Apesar da divulgação do início das vendas, os preços ainda não foram publicados pela Apple

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 25, a data para a venda do iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max no Brasil. Os novos modelos chegarão em 18 de outubro às lojas brasileiras da empresa, em varejistas e em operadoras selecionadas. Os preços da nova família iPhone no Brasil ainda não foram anunciados pela Apple mas, nos Estados U...