Economia iPhone 11 de três lentes vira meme na Internet; confira lista Apesar de as lentes extras prometerem maravilhas imagéticas, o design pouco usual do celular despertou a criatividade dos internautas

A Apple divulgou na tarde desta terça-feira (10) três aparelhos na 11ª geração de iPhones. Entre as novidades estão o iPhone Pro e o iPhone Pro Max, que trazem nada mais nada menos que três câmeras traseiras. Apesar de as lentes extras prometerem maravilhas imagéticas, o design pouco usual do celular despertou a criatividade dos internautas, que logo transformaram o novo...