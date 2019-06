Economia Ipasgo aprova reajuste de 21% para agregados

O Conselho Deliberativo (CDI) do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) aprovou ontem o reajuste de 21,56% na contribuição dos agregados do plano de saúde. A decisão foi tomada por 5 votos a 4. Além do aumento no subsidio pago pelos agregados, como pais e irmãos, o valor também será reajustado para quem paga a cota mínima (piso...