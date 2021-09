Economia IOF para bancar programa social ocorreu para dar 'folga nas manobras', diz Mourão Mourão está em exercício após viagem de Bolsonaro para participar de Assembleia-Geral da ONU

O presidente em exercício, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou nesta segunda-feira (20) que o aumento do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários) para financiar a ampliação do novo Bolsa Família até o fim do ano ocorreu "para dar alguma folga nas manobras que estão sendo feitas" pelo governo. Embora Mourão...