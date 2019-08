Economia Investimentos sob oscilação Não mudar estratégia nas turbulências e manter carteira diversificada são orientações de especialistas

Turbulências no cenário internacional envolvendo os três maiores parceiros comerciais do Brasil: China, Estados Unidos e Argentina. Abalos no mercado financeiro mundial e interno, apesar do otimismo no País com a perspectiva de retomada do crescimento econômico após a aprovação de reformas, como a da Previdência. Em tal situação, como deve se comportar o investidor?...