Economia Investimentos estrangeiros no país caíram 85% em agosto, aponta Banco Central Além da crise sanitária, o país convive com crises políticas e ambientais, o que também impacta a decisão de investidores

Os investimentos diretos de estrangeiros no país caíram 85% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (23) pelo BC (Banco Central). Esse tipo de investimento é feito por multinacionais e voltado ao incremento de atividades econômicas locais, assim, estabelece um relacionamento de médio e longo prazo das empresas com o ...