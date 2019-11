Economia Investimento privado puxa melhora da projeção oficial do PIB para 2020 Atualmente em 2,17%, novo número deve ficar perto de 2,5%, segundo a Fazenda

Na esteira da divulgação da nova fase de reformas, a equipe econômica vai elevar nesta semana sua previsão para o crescimento da economia em 2020. A nova estimativa deve ficar mais próxima de 2,5% – hoje é de 2,17%. Na avaliação do governo, o setor privado está puxando a retomada do PIB. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo...