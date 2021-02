Economia Investimento para a expansão de rede em Goiás cresce 54,6%

Os investimentos da Enel Distribuição Goiás destinados às novas conexões de energia e adequação da infraestrutura para aumento de carga e expansão do sistema elétrico tiveram crescimento de 54,6% no ano passado. Ao todo, a empresa saiu do patamar de R$ 837,11 milhões investidos, em 2017, no primeiro ano após a privatização da antiga Celg D, para R$ 1,221 bilhão em 2020....