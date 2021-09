Economia Investimento estratégico permite proteção do dinheiro até as baixas das eleições de 2022 Investidor precisa se preparar para que o seu dinheiro não esteja entre as baixas em outubro de 2022; diversificar aplicações pode ser a saída

“Se você quer paz, se prepare para a guerra”, aconselhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em declaração que pode ser interpretada como um recado para agitar sua base eleitoral com vistas ao pleito de 2022. Seja qual for a intenção do mandatário, no campo das finanças a escaramuça já está instalada: inflação e desemprego em alta, atividade econômica retraí...