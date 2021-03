Economia Investimento estrangeiro direto chega a R$ 9 bilhões

Os investimentos diretos de estrangeiros no país somaram US$ 9 bilhões em fevereiro, mês anterior ao endurecimento de medidas de restrição diante do agravamento da pandemia de Covid-19. O valor é o maior para o mês desde 2011.Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira (26). O volume é cinco vezes o registrado em janeiro, de US$ 1,8 bilhão e es...