Economia Investimento do folião na festa pode passar de R$ 600

Somando os preços com a compra e customização do abadá, adereços e maquiagem para sair nos blocos, as foliãs podem gastar mais de R$ 600 para curtir a festa. A empresária Débora Nascimento Ribeiro contratou 10 profissionais para reforçar o atendimento em seu estúdio de maquiagem, o Mekkapp Fast Make, e para fazer a customização de makes nos blocos. Ela prevê que a pro...