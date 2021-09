Economia Investimento direto de estrangeiro cai 26% em agosto Segundo BC, foram aportados US$ 4,5 bilhões no mês, abaixo da estimativa da autoridade monetária

Os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil somaram US$ 4,5 bilhões em agosto, queda de 26% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira (24).O volume ficou abaixo da estimativa da autoridade monetária para o período, que era de US$ 5,8 bilhões.Os investimentos diretos no país são feitos por empresas que estabelec...