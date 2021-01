Economia ‘Investimento deve começar já, mesmo com dívidas’

Quem tinha reservas guardadas, com certeza conseguiu atravessar melhor as turbulências do ano passado. Na visão do planejador financeiro pessoal João Gondim, a pandemia despertou o desejo de cuidar com mais atenção do próprio dinheiro. “Ela trouxe à tona um caráter mais próximo do planejamento, que é a garantia de qualidade de vida em qualquer cenário.”O primeiro passo par...