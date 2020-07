Economia Investidor se anima com reforma e Bolsa retoma nível pré-Covid

O Ibovespa ignorou nesta sexta-feira (17) a cautela externa e espelhou o otimismo do investidor com a possibilidade da retomada da agenda de reformas no Brasil, sobretudo a tributária, e das privatizações, a começar pela Eletrobras, cujos papéis foram destaque de alta ontem. Com o desempenho, ao subir 2,32%, para 102.888,25 pontos, a Bolsa retomou o nível pré-pandemia e ...