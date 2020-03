As incertezas em relação ao futuro do País, em virtude da estagnação financeira provocada pelas medidas de combate ao coronavírus, afetam diretamente o mercado financeiro. Os investidores estão mais inseguros em relação a suas aplicações e têm bons motivos para isso. Mas, em tempos de pandemia, mais do que nunca, a palavra de ordem na hora de gerir investimentos é: cautela.

Em dez dias, a Bolsa de Valores brasileira acionou o circuit breaker, ou paralisou as negociações, por seis vezes. A forte queda preocupa quem já investiu e entusiasma quem pensa em entrar agora para aproveitar as ações em baixa. O sócio da Vertente Capital Agentes Autônomos de Investimento, Marcelo Estrela, diz que a recomendação é que os clientes que já estão na renda variável fiquem quietos no momento. Para os que ainda não entraram, a orientação é cautela.

Logo após o carnaval, muita gente comprou ações pensando que estavam muito baratas, mas o preço caiu bem mais depois. A dica, segundo ele, é fazer compras parceladas, com um intervalo de, pelo menos, uma semana entre elas. Isso significa dividir o valor disponível em oito e fazer compras semanais nos próximos dois meses. “É comprovado que pessoas que compram ações de fundos imobiliários e fundos de ações de forma gradativa têm os melhores resultados, com mais possibilidade de ganhos”, destaca. As ações da Petrobras, por exemplo, que caíram de R$ 30 para R$ 25 após o carnaval, hoje estão em R$ 14.

O gestor de Produtos da Lego Investimentos, escritório filiado à BTG Pactual, Mateus Borges, informa que entre as ações mais resilientes em tempos de crise estão as de empresas de serviços essenciais, como empresas geradoras e transmissoras de energia elétrica, saneamento, logística, infraestrutura e do setor bancário. Por outro lado, companhias aéreas e empresas de varejo sofreram quedas de até 70%. Por isso, o melhor é avaliar bem as empresas que serão mais impactadas com os efeitos da pandemia, que se tornam as de maior risco.

Com a alta volatilidade atual, quem tiver perfil, recursos e conseguir direcionamento para fazer as coisas com cautela pode ter boas oportunidades para o longo prazo neste período de baixa. Mas Mateus também recomenda investir de forma parcelada e com cautela, um pouco a cada dia. Ele lembra que a Bolsa hoje está no mesmo patamar na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas com a vantagem dos juros baixos.

Diversificação

Marcelo lembra que a euforia de compras entre as pessoas físicas foi motivada pela queda nas taxas de juros, quando muita gente resolveu aplicar em opções mais arriscadas, mas com maior possibilidade de ganho. Mas, agora, o fundo de crédito bancário é o único com rendimento positivo, pois o de crédito corporativo está negativo. “Mesmo que renda pouco, ter um horizonte de que a aplicação não vai se desvalorizar, é uma boa opção”, alerta.

Por isso, a diversificação continua sendo uma boa opção, desde que a renda variável seja para longo prazo.